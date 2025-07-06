الاتحاد السوداني لكرة القدم يُهنئ اتحاد الدويم بتشكيل مجلس إدارته الجديد

وجّه الاتحاد السوداني لكرة القدم أحر التهاني والتبريكات لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم بمدينة الدويم، بمناسبة انتخابه خلال الجمعية العمومية التي عُقدت يوم 25 يونيو 2025.

وأعرب الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، المحامي مجدي شمس الدين، عن خالص التقدير للجهود المبذولة لخدمة كرة القدم بالمنطقة، متمنياً للجنة الجديدة التوفيق والسداد في مهامها، والعمل على تحقيق الاستقرار والتطوير للعبة في اتحاد الدويم.

كما أكد الاتحاد السوداني لكرة القدم دعمه الكامل للمجلس الجديد، معرباً عن ثقته في قدرته على النهوض باللعبة وتذليل التحديات لتحقيق إنجازات تليق بتاريخ الكرة السودانية.

يأتي هذا التوجّه في إطار حرص الاتحاد السوداني على تعزيز التعاون مع الاتحادات المحلية، ودعم مسيرة الكرة السودانية نحو مستقبل واعد.

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