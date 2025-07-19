مناوي: تخصيص مقر لحكومة إقليم دارفور في بورتسودان

عقد مجلس وزراء حكومة إقليم دارفور اجتماعًا في مدينة بورتسودان برئاسة حاكم الإقليم مني أركو مناوي، ويقرّر تكوين لجنة لإعادة إعمار وتنمية إقليم دارفور بمشاركة الوزارات والولايات والمفوضيات، بالإضافة إلى تكوين لجنة طوارئ خاصة بمدينة الفاشر، وتوسيع مكاتب التنسيق في الولايات الآمنة بإضافة ممثلين من ولايات دارفور.

وقرر المجلس تخصيص مقر لحكومة الإقليم في المدينة، ليضم جميع الوزارات والولايات والهيئات والإدارات التابعة لها

.