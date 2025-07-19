- 1/2
- 2/2
عقد مجلس وزراء حكومة إقليم دارفور اجتماعًا في مدينة بورتسودان برئاسة حاكم الإقليم مني أركو مناوي، ويقرّر تكوين لجنة لإعادة إعمار وتنمية إقليم دارفور بمشاركة الوزارات والولايات والمفوضيات، بالإضافة إلى تكوين لجنة طوارئ خاصة بمدينة الفاشر، وتوسيع مكاتب التنسيق في الولايات الآمنة بإضافة ممثلين من ولايات دارفور.
وقرر المجلس تخصيص مقر لحكومة الإقليم في المدينة، ليضم جميع الوزارات والولايات والهيئات والإدارات التابعة لها
.
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: تخصيص مقر لحكومة إقليم دارفور في بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.