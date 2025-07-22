‎تصريح صحفي حول انضمام قيادات مجتمعية لحركة العدل والمساواة السودانية

ترحّب حركة العدل والمساواة السودانية بانضمام كوكبة من القيادات المجتمعية والأهلية البارزة من محليات الطويشة إلى صفوفها بقيادة ابن عمر محمد ادم والاستاذ عبدالمجيد عبدلله عبدالنبي، معتبرة هذا الانضمام إضافةً نوعية تُعزّز مسيرتها النضالية في المرحلة المفصلية التي يمر بها السودان.
تُؤكد الحركة أن هذه الخطوة تُشكّل رصيداً وطنياً مهماً في مواجهة التحديات التي تهدد وحدة السودان واستقراره، وتعبّر عن ثقتها في إسهام هؤلاء القادة في الدفاع عن أرض الوطن وبناء سودانٍ تسوده قيم العدل والمساواة والحكم الرشيد.
د. محمد زكريا فرج الله
أمين الاعلام، الناطق الرسمي
٢١ يوليو ٢٠٢٥
