جامعة غرب كردفان تعلن بدء الامتحانات والدراسة بعدد من الكليات بالداخل والخارج

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أعلن مدير جامعة غرب كردفان بروفيسور سيد علي فضل المولى، استئناف الامتحانات للدفعات (13، 14، 15، و17) بكلية الطب والعلوم الصحية، وذلك بعد توقف نتيجة سقوط مدينة النهود – مقر رئاسة الجامعة – في يد مليشيا الدعم السريع المتمردة مطلع مايو الماضي.
وأوضح بروفيسور سيد، في تصريح (لسونا)، أن الامتحانات بدأت أمس في عدد من المراكز داخل السودان، شملت مدن الأبيض، كوستي، أم درمان، وكسلا، بالإضافة إلى مراكز خارجية في كل من السعودية، مصر، الإمارات، ليبيا، ويوغندا.
وأشار إلى أن الجامعة استأنفت نشاطها الأكاديمي بصورة منتظمة من مركزها البديل بأم درمان – شارع الأبراج – الذي تم تخصيصه لأمانة الشؤون العلمية ومركز الحاسوب، حيث يجري الإعداد لاستئناف استخراج الشهادات وتنفيذ عدد من الأنشطة الأكاديمية الأخرى.
وبيّن أن معظم كليات الجامعة تستضيفها حالياً جامعات كردفان، كسلا، الجزيرة، والإمام المهدي، حيث بدأ الإعلان للطلاب لتحديد مراكزهم واستئناف الامتحانات ومواصلة العملية التعليمية.
وكشف فضل المولى عن أن عمداء الكليات أعدّوا خطة المرحلة الثانية من استئناف الدراسة، والتي تشمل تحديد مراكز جديدة لانطلاق بقية الامتحانات.
وأشار إلى أن كليات الحاسوب، الطب البيطري، المختبرات الطبية، التمريض، والصحة قد استأنفت الدراسة عبر المنصات الرقمية، مع بدء الإعلان عن جداول الامتحانات لعدد من الكليات خلال الشهر الحالي.
وفي ختام تصريحه أشاد مدير الجامعة بجهود منسوبي الجامعة، وحيّا الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة في معركة الكرامة، مؤكداً أن الجامعة مستمرة في أداء رسالتها التعليمية رغم التحديات الأمنية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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