طريقتان بسيطتان وسريعتان لتخفيف التوتر والضغط النفسي

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يمكن أن يؤدي العمل الشاق، وتعدد المهام، وقلة الراحة إلى الإرهاق والتوتر النفسي. وتراكم الطاقة السلبية في النفس أمر خطير، لذا من الضروري الاسترخاء للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية.
وفقا للدكتورة غالينا اينغلهاردت، أخصائية العلاج الطبيعي، هناك طريقتان بسيطتان لتخفيف التوتر العصبي والنفسي بسرعة، ويمكن تطبيقهما في أي مكان تقريبا.
الطريقة الأولى تتضمن وضع اليدين تحت ماء ساخن لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، حيث يشعر الشخص بتحرر التوتر.
وتؤكد الدكتورة أن درجة حرارة الماء يجب أن تكون مناسبة قدر الإمكان، لأن الماء الساخن يحسن الدورة الدموية الدقيقة، ويعزز توسع الأوعية الدموية، ويساعد على استرخاء الأطراف. كما أن استرخاء اليدين يساهم في استرخاء الجسم بشكل عام.
أما الطريقة الثانية، فتتمثل في أنه عند العمل في وضعية الجلوس في المكتب أو المنزل، يجب على الشخص النظر من النافذة إلى السماء الزرقاء. وعندما لا تجد العين ما تلتقطه—كغيوم أو مبان ظاهرة—تسترخي عضلات العين في تلك اللحظة. ويُعتقد أن استرخاء عضلات العين يؤدي إلى استرخاء عضلات أخرى في الجسم، مما يساعد بشكل عام على تخفيف التوتر والضغط النفسي.
روسيا اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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