والي كسلا يتسلم التقرير النهائي لحل مشكلة مياه كسلا جذريا

تسلم والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق من اللجنة الفنية لمشروع الحل الجذري لمياه كسلا ـ تسلم التقرير النهائي للجنة المقدم عبر دراسة من مركز ابحاث حوض مياه نهر القاش بجامعة كسلا والتي تتضمن انشاء خط رئيسي من خزان خشم القربة إلى كسلا بطول 87 كلم وبقطر 1300 بحيث يشمل المشروع محليات كسلا ـ غرب كسلا ـ ريفي كسلا وسيمتد إلى اروما بطول خطوط اساسية 171 كلم بانتاجية للمياه تبلغ 80 الف متر مكعب من المياه في اليوم مستقبلا و40 الف متر مكعب حاليا.

واوضح الدكتور الهادي عيسي آدم مدير مركز ابحاث حوض مياه نهر القاش رئيس اللجنة الفنية ان السعة الكلية للمشروع تمتد حتى العام 2044 وان الخط الناقل معمول لن يعمل لمدة 40 عام اي حتى العام 2064 بسعة كلية 180 الف متر مكعب في اليوم منها 90 الف كلم مكعب تغطي حتى العام 2044 للمحليات المذكورة.

واوضح ان التكلفة الكلية للمشروع تبلغ 197 مليون دولار الامر الذي يتطلب عقد سمنار لحشد الدعم مالي والفني للمشروع.

من جانبها اوضحت البروفيسور اماني عبد المعروف مدير جامعة كسلا ان الدراسة المقدمة من الجامعة عبر المركز تاتي في اطار الدور المجتمعي الذي تطلع به الجامعة . وقالت ان المبادرة تمت بتنسيق كامل وتعاون من عدد من الجهات الرسمية والشعبية على راسها هيئة الشرب بالولاية ووزارة الري والموارد المائية ووزارتي البنى التحتية والمالية ووحدة تنفيذ السدود وابناء كسلا بدول المهجر والهيئة القومية للكهرباء ودعم ورعاية من والي كسلا.

واضافت ان المشروع يمثل نقلة استراتيجية نحو تحقيق امن مائي دائم ومستدام لمدينة كسلا وريفها من خلال انشاء خط ناقل للمياه حديث من خزان خشم القربة مرورا بمحطات الضخ والمعالجة وتوزيعها الي الخزانات الرئيسية في المناطق المستهدفة بما فيها الخيارات الفنية الانسب للمسارات والمحطات.