القضارف تستهدف زراعة (٧.٥) ملايين فدان بالمحاصيل المختلفة هذا العام

أعلن مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالقضارف ،الدكتور عمار عبدالله سليمان ان الولاية تستهدف زراعة ٧.٥ ملايين فدان بالمحاصيل المختلفة ضمن الخطة التاشيرية للموسم الزراعي (٢٠٢٥– ٢٠٢٦م).

واوضح مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية فى تصريح (لسونا) اليوم، ان الخطة التاشيرية تستهدف زراعة محاصيل الامن الغذائي والمحاصيل النقدية حيث تستهدف زراعة (٥) ملايين فدان من الذرة، والسمسم (٨٠٠) الف فدان ، والدخن (٧٠٠) الف فدان ، الفول السودانى (٤٠٠) الف فدان ، القطن المطرى (٢٠٠) الف فدان ، وزهرة الشمس (١٠٠) الف فدان ، وحب التسالى (٣٨٠) الف فدان ، واخرى (٢٠) الف فدان مشيرا لتوزيع التقاوى لصغار المزارعين بعدد من المحليات بدعم من منظمة الفاو والمنظمات الأخرى.

وقال إن أهداف الخطة بنيت على مخرجات ورشة تحديات الموسم الزراعى السابق بجانب ورشة الارصاد لتوقعات الامطار هذا العام من خلال تقدير حجم المدخلات الزراعية للموسم الماثل وتمليك المقترحات للحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات الامن الغذائي فضلا عن تحقيق الأهداف لتطوير القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني والتوسع الراسى في تطبيق الحزم التقنية الموصى بها من قبل البحوث الزراعية واعتماد المساحات الأفقية للمحاصيل المعنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى والامن الاقتصادى بجانب رفد الخزانة العامة بالعملات الصعبة .

وتوقع مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف ان يرتفع التمويل هذا العام بنسبة (١٢٣%) عن العام الماضى والتي بلغت اكثر من (٩٦) مليار وذلك من خلال إبداء عدد من البنوك والمصارف والشركات الدخول في تمويل الموسم الزراعي الحالي، مطمئناً المزارعين بتوفر الوقود لكافة العمليات الفلاحية وحتى عمليات التسويق.

وفى مجال الثروة الحيوانية كشف الدكتور عمار عن اكتمال الترتيبات لاستقبال الولاية لأكثر من (٢٥) مليون رأس من الحيوان هذا العام لسهل البطانة خلال فصل الخريف، مشيرا لفتح المسارات لتفادي الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة وتاهيل عدد من الحفائر بجانب نثر البذور للمحافظة على حشائش المرعى الطبيعى .

هذا بجانب وضع كافة التحوطات والتدخلات اللازمة لمقابلة اى طارئ لأمراض الحيوان مثمناً دور منظمة براكتكل اكشن في توفير الامصال بجانب حكومة القضارف.

سونا