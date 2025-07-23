كامل إدريس يؤكد أهمية الإلتزام بإجراءات السلامة من المخاطر الإشعاعية

أكد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، أهمية الإلتزام بإجراءات السلامة من المخاطر النووية والإشعاعية خاصة في مستشفى الذرة للأورام بالخرطوم وبقية المستشفيات المشابهة والتي تأثرت بعدوان المليشيا المتمردة، موصيًا بالالتزام بالضوابط والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، بوفد من الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية، برئاسة مجاهد محمود حامد أمين أمانة الأمن النووي والضمانات.

واطلع الوفد رئيس الوزراء على الأدوار التي يقوم بها الجهاز لحماية الإنسان والحيوان والبيئة، من مخاطر الاشعاعات، لاسيما خلال فترة اعتداءات المليشيا المتمردة على ولاية الخرطوم، حيث تاثرت المنشآت الطبية والصناعية والبحثية بالعداون.

وقال عضو الوفد في تصريحات صحفية، “نورناه بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للمواد الاشعاعية والنووية”، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة المضي قدما في تنفيذ الاتفيات الدولية والمعاهدات في هذا المجال.

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد على دور الرقابة والتنظيم في التعامل مع الإشعاع لبدء العمل في بعض المؤسسات الصحية والعلاجية التي تستخدم المواد المشعة وأجهزة الإشعاع خاصة مستشفى الذرة في مدن الخرطوم ومدني وشندي، مؤكدا استمرار الجهاز في تنفيذ توصيات رئيس الوزراء.

سونا