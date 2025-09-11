الجيش السوداني والقوات المشتركة فرضا السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان

أعلنت القوة المشتركة في بيان لها تحرير مدينة بارا بالكامل بعد معارك عنيفة على تخومها، وتدمير المجموعة رقم (449) التابعة لمليشـ.يا الدعم السريع تدميرًا كاملًا، تاركين وراءهم قتلى وجرحى وكميات كبيرة من العتاد المدمر.

وأكدت استمرار معارك الكرامة دفاعًا عن أرض السودان وشعبه ضد المليشـ.يات الإجرامية والمرتزقة الذين عبثوا بأمن واستقرار البلاد.

كما أكد البيان أن هذا الانتصار يضاف إلى سلسلة الانتصارات المتتالية للقوات والشعب السوداني، مشيرًا إلى قدرة القوات على ملاحقة العدو ودحره أينما وجد، وحذر بقايا فلول المليشـ.يات من مغبة الاستمرار في أعمالهم، فيما أصبح الطريق نحو مدينة الفاشر أكثر وضوحًا.