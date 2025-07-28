ترتيبات لإستعادة عمل مستشفى الأمل بمدني

ود مدني - ولاية الجزيرة أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بدور جهاز المخابرات العامة بالولاية في معركة الكرامة وتطبيع الحياة. وأكد الوالي لدى لقائه بمكتبه صباح الأحد اللواء أمن عماد سيد أحمد مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية والدكتور صيدلي سليمان ميرغني مدير عام مستشفى الأمل أن الولاية عبرت بفضل التنسيق وتوحيد الرؤى والعمل بقلب رجل واحد . وقال إن عودة مستشفى الأمل للولاية يعزز الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الصحية واستكمال واستعادة النظام الصحي. معلناً وقوفه ودعمه ومساندته لاستعادة عمل مستشفى الأمل بمدني. من جانبه لفت مدير مستشفى الأمل للجهود التي يقوم بها جهاز المخابرات لإستعادة عمل المستشفى. معلناً أن الأيام المقبلة ستشهد وصول معينات وأجهزة العمل بالمستشفى. فيما أكد مدير جهاز المخابرات بالولاية أهمية عودة مستشفى الأمل بالولاية لتقديم الخدمات الطبية والصحية لمنسوبي الجهاز والمواطنين. مضيفاً أن إمكانيات الجهاز مسخرة لخدمة إنسان الجزيرة. سونا

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