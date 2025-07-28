حاكم “تأسيس” في الخرطوم يُصدِر أولى قراراته: أرض وكنيسة على نفقة الحكومة

أعلن فارس النور، حاكم إقليم الخرطوم في حكومة “تأسيس”، أن أولى قراراته الرسمية بعد توليه المنصب تمثّلت في تصديق قطعة أرض لصالح الكنيسة الخمسينية، وإعادة بنائها بالكامل على نفقة حكومة الإقليم، وذلك تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها في وقت سابق.

وأوضح النور، في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، أن القرار جاء ردًّا على ما وصفه بـ”الاعتداء والهدم الذي طال الكنيسة على يد الفلول”، مشيرًا إلى أن الخطوة ليست مجرد إجراء إداري بل موقف وطني وأخلاقي، يُجسد جوهر مشروع “تأسيس”.

وقال: “نسعى إلى بناء دولة شاملة، علمانية، ديمقراطية، لا مركزية، وموحدة طوعًا، قائمة على الحرية والعدالة والمساواة”.

القرار أثار تفاعلاً واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي، كون أن الخرطوم في الأصل لا تقع تحت سيطرة حكومة “تأسيس” الموازية وأن الأمر لا يتعدى كونه مناكفة، القصد منها خلق نوع من الرأي والرأي الآخر.

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