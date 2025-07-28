هذه هي نصائح الحفاظ علي جسمك من الإجهاد في الجو الحار

في ظل موجة الحر الشديدة التي تجتاح العالم، هناك مجموعة من الإرشادات الوقائية للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن الحرارة المرتفعة، وعلى رأسها الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ما هو الإجهاد الحراري؟

يحدث الإجهاد الحراري نتيجة فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرض الطويل والمباشر للحرارة أو الشمس، مما يؤدي إلى:

•الصداع والدوخة

•التعرق الشديد

•التشنجات العضلية

•شحوب الجلد

•الغثيان

•تسارع ضربات القلب

•ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى نحو 38 درجة مئوية

ضربة الشمس.. حالة طارئة قد تهدد الحياة

بينما تعد ضربة الشمس من الحالات الطبية الطارئة والخطيرة، وتحدث عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته الداخلية، مما يؤدي إلى:

•ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية

•توقف التعرق

•احمرار وجفاف الجلد

•الهذيان أو فقدان الوعي

•نوبات تشنج شديدة

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وبحسب الخبراء، تتطلب هذه الحالة تدخلا طبياً عاجلا.

كيفية التعامل مع المصابين؟

في حالة الإجهاد الحراري:

•نقل المصاب إلى مكان بارد وبه تهوية جيدة.

•إعطاؤه كميات وفيرة من السوائل.

•تبريد الجسم بكمادات باردة.

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في حالة ضربة الشمس:

•تبريد الجسم فورا بالماء البارد أو الثلج

•نقل المصاب إلى أقرب مستشفى فوراً

كيف تتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

شددت نصائح الخبراء والتي نشرها موقع HealthLine على أن الوقاية هي السبيل الأهم لحماية الصحة العامة، ووجهوا باتباع النصائح التالية:

•شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل الطبيعية

•تجنب الكافيين والمشروبات السكرية

•الابتعاد عن الشمس المباشرة بين 11 صباحا و4 عصرا

•ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون

•استخدام القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج

الفئات الأكثر عرضة للخطر

عند ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية وأيضا زيادة نسبة الرطوبة، يجب مراقبة الفئات الضعيفة صحيا، وهم:

•الأطفال

•كبار السن

•المرضى بالأمراض المزمنة

⁠كما يجب الانتباه إلى عدم ترك أي شخص داخل سيارة مغلقة أو مكان سيئ التهوية خلال النهار.

نصائح ذهبية للسلامة أثناء موجات الحر

1- قلل الأنشطة الخارجية

تجنب التمارين أو الأعمال الشاقة خلال ساعات الذروة، ابحث عن الظل وخذ فترات راحة منتظمة.

2- اشرب الماء باستمرار

اشرب كميات وفيرة من الماء، وأضف مشروبات تحتوي على إلكتروليتات (مثل الصوديوم والبوتاسيوم) لتفادي الجفاف.

3- استعن بمراكز التبريد

إذا لم يكن لديك مكيف، توجّه إلى مكتبة، مركز مجتمعي، أو مركز تبريد مخصص، خاصة في المدن الكبيرة أو المناطق الحضرية التي تحتفظ بالحرارة لفترة أطول.

4- احذر من استخدام المراوح

عند ارتفاع الحرارة فوق 37 درجة، قد تسبب المراوح أضرارا، لأنها تسرّع من امتصاص الجسم للحرارة بدلا من تبريده.

5- اعتن بالضعفاء

كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص ذوو الإعاقة قد لا يتمكنون من الانتقال بسهولة لمكان بارد، قم بزيارات دورية أو اتصل بهم للاطمئنان.

صحيفة الخليج