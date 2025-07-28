نيابة المعلوماتية تطلق سراح الأستاذ محمد عثمان الرضي

أطلقت نيابة المعلوماتية ببورتسودان سراح الأستاذ محمد عثمان الرضي بعد التحري معه في البلاغ المقيد ضده بالنيابة والشاكي فيه الفريق أول خالد حسان المدير العام لقوات الشرطة السودانية علي خلفية مقال كتبه المتهم متسائلاً حول معايير اختيار وتوزيع ضباط الشرطة للعمل في المحطات الخارجية ..

■ وتم ترحيل الصحفي محمد عثمان من مدينة القضارف إلي مدينة بورتسودان التي وصلها صباح اليوم ..

■ من جهته تقدم الفريق القانوني للصحفي الرضي بعميق الشكر والتقدير للنيابة المختصة ببورتسودان لتعاملها المهني مع البلاغ حيث تم التحري والتصديق بالضمان في فترة وجيزة ..

■ بهذا البلاغ يلحق المدير العام لقوات الشرطة السودانية بعدد من قادة المؤسسات الحكومية الذين باشروا بأنفسهم تقييد بلاغات ضد صحفيين وسياسيين .. وفي حالة المدير العام لقوات الشرطة السودانية .. ألم يكن ممكناً للمدير العام للشرطة أن يوافق علي التحري مع المتهم في القضارف وإطلاق سراحه بالضمان هناك .. أم ان المقصود لعينه ترحيل الرضي من القضارف إلي بورتسودان بمسافة 720 كيلومتر لسماع أقواله لمدة خمس دقائق قبل إطلاق سراحه ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد