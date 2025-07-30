النائب العام يبحث مع خبير حقوق الإنسان أوضاع الانتهاكات وآليات العدالة في السودان

استقبل النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، الثلاثاء، بمكتبه ببورتسودان الخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان، السيد رضوان نويصر.

حضر اللقاء مساعدو النائب العام وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار زيارة السيد رضوان نويصر إلى السودان للاطلاع على واقع حقوق الإنسان في البلاد.

وخلال اللقاء استعرض معالي النائب العام حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت بحق السودانيين من قبل القوات المتمردة أثناء الحرب؛ شملت القتل والاغتصاب والتشريد.

كما استعرض أليات عمل النيابة العامة ودورها الفاعل في حماية حقوق الإنسان، وسبل معاملة المتهمين وضمان حقوقهم خلال فترة احتجازهم. وأجاب معالي النائب العام على جميع التساؤلات التي طرحها الخبير بصورة واضحة.