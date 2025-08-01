المقاومة الشعبية ببلدية القضارف: برا وبحرا وجوا وجنب الى جنب مع القوات المسلحة

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نظّمت المقاومة الشعبية ببلدية القضارف الخميس بقاعة اتحاد العمال لقاءً جامعًا لقوات ارتكازات التأمين بالبلدية برعاية المدير التنفيذي للبلدية الأستاذ يعقوب محمد العبيد، وبإشراف العقيد معاش عبد السميع عبيد حسن، رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية،بالبلدية وبحضور اللواء طارق العكام، رئيس المقاومة الشعبية بالولاية والعميد الفاضل أحمد ممثل قيادة الفرقة الثانية مشاة، إلى جانب عدد من قادة المقاومة والمستنفرين والقيادات المجتمعية والأمنية.
وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا وحماسًا قويًا من الحضور، تأكيدا لروح العزيمة والاستعداد للدفاع عن مدينة القضارف ودحر التمرد في بقاع السودان.
وفي كلمته، أشاد العميد الفاضل أحمد ممثل قيادة الفرقة الثانية مشاة، بالتنسيق العالي بين القوات النظامية والمقاومة الشعبية، مؤكدًا أن القضارف محمية برجالها ولن تُكسر شوكتها، مشددًا على أن القوات المسلحة مستعدة دائمًا للرد على أي تهديد معززا دور قوات الفرقة الثانية مشاة في صد العدوان منذ بداية الحرب وان النصر جاء على ايدي ابطال الشرقية القضارف.
من جانبه أكد اللواء طارق العكام رئيس المقاومة الشعبية بالولاية أن المقاومة الشعبية ماضية في طريق النضال والنصر حتى تحرير كامل للبلاد من مليشيا الجنجويد والتمرد.
وطالب بلدية القضارف بتجهيز لواء يخوض الحرب وفي الصفوف الأمامية ويدافع برا وبحرا وجوا وجنب الى جنب مع القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى.
وأضاف العكام أن إرادة الشعب لا تُقهر، وأن التلاحم الشعبي والعسكري هو الضامن الحقيقي للنصر.
وأكد المدير التنفيذي للبلدية الأستاذ يعقوب محمد العبيد أن بلدية القضارف تقف بكامل إمكانياتها خلف القوات المسلحة والمقاومة، لدعم المجهود الحربي مشيدًا بالتنظيم العالي والتماسك بين المكونات المحلية.
هذا وقد تم خلال اللقاء تنفيذ دورة تدريبية عن المخدرات والعمل الامني قدمتها إدارة المخدرات وبالاضافة لتوزيع معينات عسكرية ومهمات للارتكازات.
سونا
اسماء عثمان
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