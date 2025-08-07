شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تطلق “الزغاريد” وتبكي فرحاً بعد عودتها من مصر إلى منزلها ببحري

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب المتابعين وحظي بتفاعل واسع. وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فقد عبرت سيدة سودانية, عن سعادتها وفرحتها الكبيرة بعودتها لأرض الوطن من جديد بعد غياب دام لعامين بسبب ظروف الحرب. وذرفت السيدة, دموع الفرح وأطلق “الزغاريد”, بعد عودتها لمنزلها بمدينة بحري, قادمة من العاصمة المصرية القاهرة, وعبرت عن فرحتها بوصولها أرض الوطن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

