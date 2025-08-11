برشلونة يلعب مباراة تاريخية في ميامي ويتكبد خسارة مبكرة

- 1/2
تقرر أن تقام مباراة الجولة الـ17 من الدوري الإسباني بين برشلونة وفياريال في مدينة ميامي الأميركية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2025، على ملعب “هارد روك”، وذلك بعد موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة رافائيل لوزان، على أن يتم رفع الطلب إلى الاتحاد الأوروبي (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) لاستكمال إجراءات الترخيص.
الخطوة تمثل سابقة في تاريخ الليغا، إذ تُقام لأول مرة مباراة رسمية خارج الأراضي الإسبانية، في إطار مساعٍ لتعزيز الحضور العالمي للمسابقة.
وفي سياق آخر، تلقى برشلونة ضربة مبكرة بعد إصابة المدافع الكولومبي أندريس ليناس خلال التدريبات، إذ تأكدت خسارة جهود اللاعب لغيابه لأسابيع عدة عن الفريق، ما يضع المدرب في وضع صعب قبل أيام من انطلاق الدوري الإسباني.
ويسعى برشلونة للحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي توج به الموسم الماضي بجدارة بعد أن فاز على غريمه ريال مدريد بنتائج كبيرة.
الجزيرة
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
