دخلت المستشفى بسبب حقن التجميل .. تفاصيل حالة دانا حمدان الصحية

نشرت الفنانة دانا حمدان، عدة مقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، كشفت من خلالها تفاصيل أزمتها الصحية التي تعرضت لها بسبب حقن التجميل، خلال الفترة الماضية.

وقالت دانا حمدان، عبر إنستجرام، إنها حصلت على عرض من إحدى عيادات التجميل لحقن محفز للكولاجين، بعد إقناعها العيادة بأنه لن يحدث تغير في الملامح، ما جعلها تقدم على هذه الخطوة.

وأوضحت دانا حمدان، أنها تفاجأت بنتيجة عكسية وتغيرت ملامح وجهها بشكل لا يعجبها، وتطور بها الأمر للدخول إلى المستشفى من شدة الألم في الوجه، مؤكدة استمرار معاناتها مع هذا الوضع طيلة الشهر الماضي.

وناشدت دانا حمدان، نقابة الأطباء بمراجعة هذه العيادات والتأكد من أن من يعملون فيها يحملون شهادات أم أنهم مجرد متدربين، للحفاظ على سلامة من يدخلونها.

من جهة أخرى، تشارك الفنانة دانا حمدان كضيف شرف في فيلم “صقر وكناريا” حيث تجسد خلال الأحداث شخصية صديقة النجمة يسرا اللوزي.

” صقر وكناريا ” بطولة الفنان محمد إمام، الذي يتعاون لأول مرة مع الفنان شيكو في عمل سينمائي مميز من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، إنتاج وائل عبد اللة ويشاركه باقة من ألم النجوم منهم يسرا اللوزي ، إنتصار ، يارا السكري.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الخير والشر وذلك متمثل في صديقان مختلفان يسلك كل منهما طريقا مغايرا للأخر في إطار درامي ملئ بالتجارب الإنسانية و الكوميديا الخفيفه

جدير بالذكر أن الفنانة دانا حمدان من فتيات جيلها اللاتي حظين بالمشاركة مع الأيقونة عادل إمام في بداية ظهورها في مسلسل العراف وهو إخراج رامي إمام، تأليف يوسف معاطي، بينما أتجهت مؤخرا لصناعة المحتوي الهادف عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتحتل مكانة خاصة في قلوب جمهورها.

