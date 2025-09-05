احتفلت أمس المقاومة الشعبية بولاية القضارف في محلية باسندة بتخريج كوكبة جديدة من المستنفرين كإضافة للقوات المسلحة للإنخراط في معركة الكرامة وتأمين الولاية. ممثل والي القضارف الأستاذ عبدالعظيم الجاموس امتدح مجاهدات أبناء المحلية في معركة الكرامة وتقديمها لعدد كبير من الشهداء وتعهد بتقديم الإسناد المادي والمعنوي للمستنفرين حتى يتم إستيعابهم في الأجهزة النظامية. وفي كلمته أشار قائد ثاني الفرقة الثانية مشاة العميد ركن أحمد علي عبدالرحيم، إلى تقدم القوات المسلحة في جميع مسارح العمليات مؤكدا جاهزية الفرقة للإستفادة القصوى من المستنفرين .. رئيس المقاومة الشعبية بالولاية اللواء الركن (م ) طارق أحمد عكام، أكد إستمرار معسكرات التدريب لتأهيل المستنفرين و دعم وإسناد القوات المسلحة، داعيا كل قادر على حمل السلاح للانخراط في صفوف القوات المسلحة أو المقاومة الشعبية. إعلام القوات المسلحة

كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الشعبية بولاية القضارف تحتفل بتخريج دفعة جديدة من المستنفرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.