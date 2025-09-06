اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السودان يخسر أمام السنغال

خسر المنتخب السوداني أمام مستضيفه السنغالي بهدفين دون مقابل في الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 . وذلك مساء الجمعة على أرض السنغال.

