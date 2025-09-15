- 1/2
- 2/2
عاد شاب سوداني, زعم أنه المهدي المنتظر, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد عقب الفيديو الذي كان قد نشره في وقت سابق.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب السوداني؟ ظهر وهو يتمشى في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة بقميص مكشوف وعاري من الصدر.
وعاد الشاب الذي أثار ضجة واسعة لكشف العلامات التي تدل على أنه المهدي المنتظر, منها ظهور “شامات”, واضحة في منطقة الصدر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر يظهر وهو يتمشى في شوارع القاهرة بقميص عاري من الصدر يكشف به عن علاماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.