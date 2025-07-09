تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن أول هاتف قابل للطي من فئة FE: Galaxy Z Flip 7 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج خلال حدث “Galaxy Unpacked” اليوم عن أول هاتف قابل للطي من فئة “FE” يحمل اسم Galaxy Z Flip 7 FE. ظهر الجهاز الجديد على الشاشة الكبيرة وهو ينفتح بسلاسة، ليقدم نفسه كخيار أكثر تكلفة معقولة مقارنةً بطراز Galaxy Z Fold 7 المتميز.

يأتي الهاتف في محاولة سامسونج تقديم تجربة الطي بمواصفات إقتصادية بعض الشيء. يعتمد على معالج Exynos 2400 من الجيل السابق، مقترنًا بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت فقط، مع خيارين للتخزين الداخلي: 128 أو 256 جيجابايت. تبقى الشاشات كما في الجيل السابق: 6.7 بوصة بدقة FHD+ للشاشة الرئيسية، و3.4 بوصة للشاشة الخارجية.

وحافظت سامسونج على نفس الكاميرات: عدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل وأخرى فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل في الخلف، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل. أما البطارية فتبلغ سعتها 4000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع 25 واط.

وبينما كان المتوقع دعم Wi-Fi 7، اكتفت سامسونج بتقنية Wi-Fi 6E، إلى جانب Bluetooth 5.3 ومستشعر بصمة على الجانب. كما أن درجة الحماية IP48 ضد الماء والغبار تبدو أقل من المتوقع.

يبدأ سعر Galaxy Z Flip 7 FE من 999 يورو للنسخة ذات سعة 128 جيجابايت، بينما تصل إلى 1059 يورو للنسخة 256 جيجابايت، مع خيارين لونيين فقط: الأسود والأبيض. ومن المقرر أن يصل إلى الأسواق في 25 يوليو 2025.

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