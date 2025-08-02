تكنولوجيا: انتصار Epic Games على جوجل يمهّد لتغيير جذري في متجر Play Store

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب المعركة القانونية المستمرة بين Epic Games وجوجل من نهايتها، ويبدو أن صانعة Fortnite تخرج منتصرة من جديد. فبعد سلسلة من الانتصارات القضائية في عامي 2023 و2024، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة طلب جوجل لاستئناف الأحكام السابقة، ما منح Epic فوزًا جديدًا وحاسمًا.

وبموجب هذا القرار، ستُجبر جوجل خلال السنوات الثلاث المقبلة على السماح بظهور متاجر التطبيقات الخارجية بشكل علني داخل متجر Play Store، مع تمكينها من العمل بحرية تامة والوصول الكامل إلى كتالوج التطبيقات.

كما سيتمكن المطورون من استخدام أنظمة دفع بديلة لتطبيقاتهم واشتراكاتهم، متجاوزين نظام الدفع الخاص بجوجل ورسومها البالغة 30%. إضافةً إلى ذلك، سيُسمح للمطورين بوضع روابط مباشرة لتنزيل التطبيقات من خارج متجر Play.

ويحظر القرار على جوجل تقديم أي حوافز مالية أو امتيازات لمصنعي الأجهزة أو مزوّدي الخدمة بهدف منعهم من تثبيت متاجر التطبيقات الخارجية مسبقًا على الأجهزة. وقد أكّد تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، أن متجر Epic Games Store لأندرويد سيصل إلى متجر جوجل بلاي في أسرع وقت ممكن.

من جانبها، أعربت ليآن مولهولاند، رئيسة الشؤون التنظيمية في جوجل، عن قلقها من أن القرار سيضرّ “بأمان المستخدمين بشكل كبير” ويقوّض “الابتكارات التي تجعل اندرويد منافسًا”. ورغم أن جوجل تخطط للاستئناف أمام المحكمة العليا، فإنها ستضطر لبدء تنفيذ هذه التغييرات.

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