تكنولوجيا: تسريب المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S25 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كثرت في الآونة الأخيرة الشائعات حول هاتف Samsung Galaxy S25 FE، لكن اليوم ظهر تسريب يكشف عن قائمة كاملة بأبرز مواصفاته. لنلقِ نظرة مفصّلة.

جاء الهاتف مزودًا بمعالج Exynos 2400، وهو ترقية طفيفة مقارنة بمعالج Exynos 2400e في الجيل السابق. كما يقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، مع خيارين للتخزين الداخلي: 128 أو 256 جيجابايت.

ويحمل Galaxy S25 FE شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2340 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وطبقة حماية Gorilla Glass Victus.

أما في ما يخص الكاميرات، فجاء مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع ميزة التثبيت البصري OIS، وكاميرا عريضة 12 ميجابكسل بفتحة f/2.2، إضافةً إلى كاميرا تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.4 مع تقريب بصري 3x وOIS. ولعشاق الصور السيلفي، زوّدته سامسونج بكاميرا أمامية 12 ميجابكسل بفتحة f/2.2.

أما البطارية فجاءت بسعة 4,500 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط. ويبلغ وزن الهاتف 190 جرامًا، وأبعاده 161.3 × 76.6 × 7.4 ملم، كما حصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. وسيتم إطلاقه مع اندرويد 16 وواجهة One UI 8.

بالمقارنة مع الجيل السابق S24 FE، يقدم S25 FE معالجًا أقوى، وكاميرا أمامية بدقة أعلى، ودعمًا أسرع للشحن السلكي. لكن في المقابل، قلّلت سامسونج سعة البطارية من 4,700 إلى 4,500 مللي أمبير، وهو قرار قد يثير بعض التساؤلات.

وتخطط سامسونج للكشف عن الهاتف في وقت أبكر من موعد إطلاق S24 FE الذي جاء نهاية سبتمبر.

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