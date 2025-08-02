تكنولوجيا: أبل تتجاوز 3 مليارات جهاز آيفون مبيعًا حول العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت تتساءل عن إجمالي عدد أجهزة آيفون التي بيعت منذ إطلاقه، فقد كشفت أبل أخيرًا الرقم بنفسها: أكثر من 3 مليارات جهاز حتى اليوم. جاء هذا الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي تيم كوك خلال مكالمة الأرباح الأخيرة للشركة.

وكانت أبل قد حققت مليار جهاز مبيعًا في عام 2016، ويُعتقد أنها تجاوزت حاجز المليارين في عام 2021، رغم أن ذلك لم يُؤكَّد رسميًا آنذاك. واليوم، بعد أربع سنوات فقط، تمكنت الشركة من إضافة مليار جهاز آخر إلى رصيدها.

وأشار كوك إلى أن مبيعات آيفون ارتفعت بنسبة مزدوجة خلال الربع الثاني من هذا العام (من أبريل حتى يونيو)، ما ساعد الشركة على تحقيق إيرادات بلغت 94 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

ومن اللافت أن الصحفي مارك غورمان من بلومبرغ رجّح أن سبب ارتفاع المبيعات يعود جزئيًا إلى موجة شراء مذعورة، نتيجة انتشار شائعات على الإنترنت تفيد بأن أسعار أجهزة آيفون قد تقفز لتتراوح بين 3,000 و25,000 دولار بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب.

وأكدت أبل أن هذه الرسوم كلفتها 800 مليون دولار في الربع الثاني، وتتوقع أن يرتفع الرقم إلى 1.1 مليار دولار في الربع الثالث (شهر يوليو حتى سبتمبر).

ومن المنتظر أن تكشف الشركة في سبتمبر المقبل عن عائلة آيفون 17، والتي يُشاع أنها ستضم جهازًا فائق النحافة يحمل اسم iPhone 17 Air، ليحل محل طراز Plus الذي كان الأضعف مبيعًا في السلسلة حتى الآن. ومن المتوقع أن يتم الإعلان بين 8 و10 سبتمبر.

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