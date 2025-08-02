تكنولوجيا: تسريب IceUniverse: سامسونج Galaxy S26 Edge سيحمل بطارية بسعة 4400 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح هاتف Galaxy S26 Edge محورًا لعدد كبير من الشائعات مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بسعة بطاريته. فبينما أشارت تسريبات سابقة إلى نية سامسونج رفع السعة إلى 4,200 مللي أمبير، بزيادة ملحوظة عن بطارية S25 Edge التي بلغت 3,900 مللي أمبير، كشف حساب Ice Universe عن تفاصيل جديدة مثيرة للاهتمام.

ووفقًا لأحدث التسريبات، سيأتي Galaxy S26 Edge مزودًا ببطارية بسعة 4,400 مللي أمبير. ومع ذلك، أوضح المصدر نفسه أن هناك معلومات متضاربة بشأن سعة البطارية، ما يستدعي التعامل مع هذه الأخبار بشيء من الحذر.

وفي جانب آخر، تشير الشائعات إلى أن الهاتف سيكون أنحف من الجيل السابق الذي جاء بسماكة 5.8 ملم فقط. كما يُتوقع أن يحصل الجهاز على عدسة عريضة بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى ترقية في المعالج، مع بقاء التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كان سيعتمد على معالج Exynos أم Snapdragon.

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