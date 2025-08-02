تكنولوجيا: نينتندو تبيع نحو 6 ملايين جهاز Switch 2 في أقل من شهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل جهاز Switch 2 تحقيق نجاح مبهر لشركة نينتندو، إذ أعلنت الشركة أنها باعت 5.82 ملايين وحدة بحلول نهاية يونيو، بعد أن تجاوزت المبيعات 3.5 ملايين وحدة خلال الأسبوع الأول فقط.

ويعني ذلك أن الجهاز حقق في أقل من شهر أكثر من ضعف ما حققه الإصدار الأصلي من Switch عند إطلاقه، حيث باع 2.7 مليون وحدة فقط في الشهر الأول.

وأكدت نينتندو أن الطلب على Switch 2 ما زال يفوق المعروض في “العديد من الدول”، معربة عن أسفها للإزعاج الذي يسببه ذلك للمستهلكين، ووعدت بزيادة وتيرة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي. وبفضل هذا الأداء، أصبح Switch 2 أسرع جهاز ألعاب مبيعًا في التاريخ.

وقد أسهم هذا النجاح في رفع إيرادات نينتندو الفصلية بنسبة 132% خلال الربع الثاني من العام (أبريل حتى يونيو)، لتصل إلى 3.8 مليارات دولار مقارنة بـ 1.6 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024. وتتوقع الشركة أن تصل مبيعات Switch 2 إلى 15 مليون وحدة بحلول نهاية مارس من العام المقبل.

ومع ذلك، يبقى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة غير واضح، بعد أن أعلنت إدارة ترامب فرض ضريبة بنسبة 20% على الواردات القادمة من فيتنام، حيث يُصنّع الجهاز، بدلًا من 10% سابقًا.

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