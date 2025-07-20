تكنولوجيا: واتساب يطور ميزة “الملخص السريع” لعرض موجز الرسائل في عدة محادثات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت واتساب الشهر الماضي عن الإطلاق الرسمي لميزة “تلخيص الرسائل”، التي تتيح للمستخدمين تلخيص الرسائل غير المقروءة داخل كل محادثة على حدة.

ولكن نظرًا لكون هذه الميزة تقتصر على محادثة واحدة في كل مرة، تعمل واتساب حاليًا على تطوير ميزة جديدة تُدعى “الملخص السريع”، تتيح للمستخدم تلخيص الرسائل من عدة محادثات في وقت واحد.

وبحسب ما ذكره موقع WABetaInfo، ستسمح ميزة الملخص السريع بتلخيص الرسائل في ما يصل إلى خمس محادثات في نفس الوقت. كل ما على المستخدم فعله هو تحديد المحادثات من علامة تبويب “الدردشات”، ثم النقر على زر القائمة الثلاثية في الزاوية العلوية اليمنى، واختيار الملخص السريع.

تمامًا كما هو الحال في ميزة “تلخيص الرسائل”، تعتمد ميزة “الملخص السريع” على تقنية “المعالجة الخاصة” من ميتا، والتي تضمن حماية محتوى الرسائل الأصلية وملخصاتها من الوصول من قِبل أي طرف خارجي، بما في ذلك ميتا وواتساب نفسيهما.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة اختيارية، وهي غير مفعّلة افتراضيًا. كما أنها لا تعمل على المحادثات المحمية باستخدام إعدادات “خصوصية الدردشة المتقدمة”.

رُصدت هذه الميزة في النسخة التجريبية 2.25.21.12 من واتساب لأجهزة أندرويد، لكنها لا تزال قيد التطوير حاليًا، وبالتالي لن يتمكن المستخدمون من تجربتها حتى الآن. ومن المتوقع أن تُتاح في تحديثات البيتا القادمة، قبل أن يتم إصدارها رسميًا لجميع المستخدمين لاحقًا.

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