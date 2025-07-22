تكنولوجيا: توقعات: سامسونج تحافظ على صدارة الهواتف القابلة للطي لكن الفجوة مع هواوي تضيق بشدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت شركة TrendForce في تقريرها الأخير إلى أن سوق الهواتف القابلة للطي يشهد نموًا بوتيرة مدروسة، وسط استمرار المخاوف التي تعيق انتشار هذه الفئة، وعلى رأسها مشكلات المتانة، والتجاعيد في الشاشة، والأسعار المرتفعة.

وقد توقعت الشركة أن تصل مبيعات الهواتف القابلة للطي خلال هذا العام إلى نحو 19.8 مليون وحدة، أي ما يعادل 1.6% من إجمالي سوق الهواتف الذكية، وهي نسبة مماثلة تقريبًا لما تم تسجيله في العام الماضي.

ورغم حفاظها على المركز الأول عالميًا، إلا أن هيمنة سامسونج على هذا السوق آخذة في التراجع. إذ تشير التقديرات إلى انخفاض حصتها من 45.2% في العام الماضي إلى 35.4% هذا العام، وهو ما يضعها بفارق طفيف للغاية أمام هواوي، التي من المتوقع أن تتراجع حصتها بشكل طفيف أيضًا من 35.2% إلى 34.2% فقط. وبهذا، تصبح الفجوة بين الشركتين لا تتجاوز نقطة مئوية واحدة.

من جهة أخرى، تستمر شركات أخرى في تحقيق نمو تدريجي، رغم أن حصصها لا تزال صغيرة نسبيًا. فشركة Honor ارتفعت حصتها من 6% العام الماضي إلى 9.1% هذا العام، بينما سجلت Motorola صعودًا من 5.5% إلى 7.6%.

أما Oppo وvivo فمن المتوقع أن تصل حصتهما المجمّعة إلى 8.5% من السوق. وفي المقابل، ستشهد شاومي نموًا من 3% إلى 5.1% هذا العام.

وترجّح TrendForce أن يستمر نمو سوق الهواتف القابلة للطي بوتيرة بطيئة ولكن ثابتة في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن دخول أبل المحتمل إلى هذا المجال قد يغيّر قواعد اللعبة تمامًا. إذ تشير تقارير إلى أن الشركة قد تبدأ بطرح أول هاتف قابل للطي في وقت مبكر من العام المقبل، بعدما قدمت طلبات لتوريد شاشات قابلة للطي من Samsung Display.

وتركّز أبل حاليًا على معالجة أبرز التحديات التقنية، مثل القضاء على التجعد في الشاشة، واستخدام معدن سائل لتعزيز الهيكل. أما فيما يتعلق بالسعر، فلا أحد يتوقع أن يكون الهاتف القابل للطي من أبل منخفض التكلفة، خصوصًا إذا كان الإصدار الأول من نوعه.

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