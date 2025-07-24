شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ومايكروسوفت: قراصنة يستغلّون ثغرة خطيرة في SharePoint والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون أمنيون لدى شركتي جوجل ومايكروسوفت عن تعرض خوادم مايكروسوفت شيربوينت (SharePoint) لهجمات إلكترونية من قبل مجموعات تجسس مدعومة من الحكومة الصينية، بعد اكتشاف واستغلال ثغرة أمنية خطيرة من نوع “زيرو-داي”، تُعرف باسم CVE-2025-53770.

وتُمكّن هذه الثغرة القراصنة من سرقة المفاتيح الرقمية الخاصة (private keys) من النسخ ذاتية الاستضافة من SharePoint، وهي منصة شائعة تستخدمها المؤسسات لتخزين ومشاركة المستندات الداخلية. وبمجرد استغلال الثغرة، يمكن للمهاجمين زرع برمجيات خبيثة عن بُعد، والوصول إلى الملفات والبيانات الحساسة، بل والتوسع لاختراق أنظمة أخرى ضمن نفس الشبكة.

في منشور رسمي يوم الثلاثاء، أكدت مايكروسوفت أنها رصدت على الأقل مجموعتين معروفتين من القراصنة المرتبطين بالصين:

• Linen Typhoon: تركز على سرقة الملكية الفكرية.

• Violet Typhoon: تستهدف جمع المعلومات الخاصة لأغراض التجسس.

كما نسبت الشركة جزءًا من الهجمات إلى مجموعة ثالثة تُعرف باسم Storm-2603، رغم أنها تملك معلومات محدودة عنها، لكنها أشارت إلى ارتباطها بهجمات فدية في السابق.

وأوضحت مايكروسوفت أن عمليات الاستغلال بدأت منذ 7 يوليو، حيث نجح القراصنة في اختراق العديد من خوادم SharePoint التي لم تكن محمية بعد، بما في ذلك مؤسسات في القطاع الحكومي.

من جهته، قال تشارلز كارماكال، المدير التقني لوحدة الاستجابة للحوادث في “مانديانت” التابعة لجوجل، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لموقع TechCrunch، إن “أحد الفاعلين على الأقل” مرتبط بالصين، لكنه أشار إلى أن “عدة جهات مختلفة” باتت تستغل هذه الثغرة بنشاط.

ونظرًا لكون مايكروسوفت لم يكن لديها الوقت الكافي لتصحيح الثغرة قبل أن يتم استغلالها، فقد تم تصنيفها كـ”زيرو-داي”. ورغم أن الشركة أصدرت الآن تحديثات أمنية لكافة النسخ المتأثرة، إلا أن الباحثين يحذرون من أن المؤسسات التي تستخدم نسخ SharePoint ذاتية الاستضافة ينبغي أن تفترض أنها تعرضت بالفعل للاختراق، وتبدأ باتخاذ إجراءات احترازية فورية.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الهجمات الإلكترونية المرتبطة بالصين في السنوات الأخيرة، ففي عام 2021، اتُّهمت مجموعات صينية باختراق خوادم البريد الإلكتروني Microsoft Exchange ضمن حملة واسعة النطاق، أدت إلى تسريب بيانات من أكثر من 60 ألف خادم، وفقًا للائحة اتهام صادرة عن وزارة العدل الأمريكية.

من جانبها، نفت الحكومة الصينية بشكل غير مباشر ضلوعها، حيث قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، إن الصين “تعارض بشدة وتكافح جميع أشكال الهجمات والجرائم السيبرانية”، مؤكداً أن موقفها في هذا الصدد “ثابت وواضح”.