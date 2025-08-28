تكنولوجيا: ظهور شاحن الحائط الجديد Anker Zolo بقدرة 70 واط وأربعة منافذ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Anker لإطلاق شاحن حائط جديد ضمن سلسلة Zolo، يتميز بأربعة منافذ وقدرة إجمالية تصل إلى 70 واط. وقد كشف المسرب @AnkerInsider عن مواصفات أولية للشاحن المعروف بالرمز A121C، بالإضافة إلى تقديرات الأسعار.

يحتوي الشاحن على ثلاثة منافذ USB-C، كل منها قادر على توصيل طاقة تصل إلى 70 واط، بالإضافة إلى منفذ USB-A واحد بقدرة 22.5 واط.

وتعتمد قدرة الإخراج على عدد الأجهزة المتصلة، فعند استخدام منفذين معًا يصل الإخراج الإجمالي إلى 67.5 واط، بينما يقل إلى 64.5 واط عند استخدام ثلاثة أو أربعة منافذ، وهو توزيع معتاد في الشواحن متعددة المنافذ لتوازن الطاقة بين الأجهزة.

ويتميز شاحن Zolo بوجود قابس قابل للطي، مما يسهل تخزينه ونقله مقارنة بالتصاميم الثابتة. كما يُتوقع أن توفره Anker على الأقل بخيارين من الألوان: الأسود والأبيض.

ورغم عدم إعلان موعد الإطلاق الرسمي، يشير @AnkerInsider إلى أن الشاحن سيصل إلى الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مع توقع أن يتراوح سعره بين 50 و60 دولارًا عند الإطلاق.

المصدر