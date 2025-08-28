تكنولوجيا: الإصدار الأسرع والأذكى DeepSeek V3.1 يصل مجانًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة DeepSeek الإصدار الجديد من نموذجها الثوري للذكاء الاصطناعي تحت اسم DeepSeek-V3.1، وهو تحديث للإصدار الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر 2024 وتمكن فورًا من حجز مكان ضمن أقوى عشرة نماذج ذكاء اصطناعي في العالم.

فاجأت الشركة الأوساط التقنية حين كشفت عن آلية تدريب النموذج باستخدام موارد حوسبة أقل وتكاليف أقل مقارنة بالنماذج المنافسة.

ويأتي الإصدار الجديد بتصميم هجين يجمع بين النموذج السريع الذي اشتهرت به نسخة DeepSeek V3، والنموذج البطيء المخصص للتفكير الذي ميز إصدار DeepSeek R1.

يتوفر نموذج DeepSeek-V3.1 الجديد للتنزيل المجاني بموجب ترخيص مفتوح المصدر MIT. ولتجربة النسخة الكاملة التي تحتوي على 671 مليار معامل، سيحتاج المستخدم إلى مساحة تخزين تبلغ 720 جيجابايت على الأقل، بينما يمكن الاكتفاء بـ 170 جيجابايت لإصدار مضغوط بتقنية 1-bit.

أما بالنسبة لتشغيل النموذج على الأجهزة المحلية، فيلزم وجود بطاقة رسومات قوية بذاكرة لا تقل عن 24 جيجابايت، مثل بطاقة Nvidia 5090 التي تتضمن 32 جيجابايت من الذاكرة.

ويُظهر الإصدار الجديد تحسينات ملحوظة في قدرات البرمجة مقارنة بنموذجي V3 وR1 السابقين، وذلك وفق نتائج اختبار SWE-bench. كما حقق أداءً أفضل في وضع التفكير على اختبارات قياسية أخرى مثل xbench-DeepSearch وSimpleQA وFRAMES AI.

إلى جانب ذلك، يدعم DeepSeek-V3.1 نافذة سياقية ضخمة تصل إلى 128 ألف رمز، فيما ستقوم الشركة بتبسيط تسعير الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات بعد 5 سبتمبر 2025، بما يتماشى مع طبيعته الهجينة. ويمكن للمستخدمين التفاعل مع هذا النموذج مجانًا.

المصدر