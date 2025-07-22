«فرصة أخيرة» التقديم على موظف اقتراع 2025 المفوضية العليا للانتخابات.. في العراق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن فتح باب التقديم على وظيفة موظف اقتراع 2025 ضمن استعداداتها للانتخابات المقبلة، معتبرة فترة التسجيل فرصة أخيرة للراغبين بالمشاركة في العملية الانتخابية. وذلك عبر موقع الخليج 365
الشروط العامة والتخصصية للتقديم
أوضحت المفوضية أن المتقدم يجب أن ينطبق عليه عدد من المعايير الأساسية، وهي:
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أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويتمتع بمؤهل دراسي لا يقل عن شهادة الإعدادية.
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أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يتجاوز 65 عامًا في موعد الاقتراع.
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أن يتمتع بسمعة طيبة وسجل جنائي نظيف، وأن لا يكون محالًا على أي قضايا أو مشتبه فيها.
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أن يجيد مهارات التواصل، وفهم إجراءات الاقتراع، مع القدرة على التعامل مع الجمهور.
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آلية التقديم والموعد النهائي
ركزت المفوضية على أن التقديم يتم من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية، وتتم خطواته كالتالي:
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الدخول إلى منصة التقديم عبر موقع المفوضية باستخدام بيانات الهوية الإلكترونية.
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تعبئة استمارة التقديم بمعلومات دقيقة تشمل الاسم، رقم الهوية، مكان السكن، والحالة الاجتماعية.
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اختيار المحافظة والناحية التي يفضل فيها أداء وظيفة الاقتراع.
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رفع صورة شخصية واضحة ومرفقات الطلب.
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إرسال الطلب قبل انتهاء الموعد النهائي، حيث تغلق المنصة في تمام منتصف ليل اليوم الأخير من فترة التقديم.
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