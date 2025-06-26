أمين عام «مجلس الإمارات للإعلام» لـ«الاتحاد»: الدعم الأسري والمجتمعي يساعد على التعافي من الإدمان

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

أشاد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس مكافحة المخدرات، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة في الدولة لمحاربة آفة المخدرات، مشيراً خلال جولته في ملتقى الوقاية من المخدرات 2025 المنعقد في أبوظبي حالياً، إلى أن الملتقى يسهم في تعزيز الوعي حول مخاطر المخدرات لما يتضمنه من جلسات وورش متنوعة وخبرات متنوعة.

وقال: «ما لفت انتباهي في هذا اليوم، هو استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأجهزة المختصة لمحاربة هذه الآفة في الدولة». وأضاف: «إن الدعم الأسري والمجتمعي يساعد على التعافي من الإدمان، حيث إن، المتعافي من الإدمان يعتبر جزءاً من المجتمع، ولا بد من دعمه حتى يعود إلى حياته الطبيعية، وإذا كانت الأسرة هي خط الدفاع الأول، فإن هناك الكثير من المؤسسات التي تسهم في مساعدة المتعافين على عدم العودة إلى الإدمان مرة أخرى عبر مبادرات هادفة وبرامج لتعزيز الوعي حول مخاطر هذه الآفة».

وأكد الشحي أن الجلسات النقاشية والمحاضرات التفاعلية، تتيح للمشاركين فرصة ذهبية وسانحة للقيام بالحوارات والانفتاح حول قضايا الإدمان والوقاية الراهنة، إلى جانب تقديم استشارات أسرية متخصصة تهدف إلى تمكين الأسر من حماية أبنائها، وتعزيز وعيهم بخطورة هذه الآفة.

ولفت إلى ضرورة تعزيز ثقافة الوقاية والحماية داخل الأسرة والمجتمع، لإنقاذ أبنائنا من الوقوع في براثن المخدرات.