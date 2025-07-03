الامارات | ذياب بن محمد يشهد تخريج 1494 طالباً وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، تخريج 1494 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025، في مدارس التكنولوجيا التطبيقية فروع أبوظبي والعين والظفرة، وذلك خلال حفل نظمه «مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني» في مركز أدنيك أبوظبي. وكرَّم سموُّه 57 طالباً وطالبة من المتفوقين الذين حصلوا على نسبة تزيد على 98%، تقديراً لتميّزهم الأكاديمي وإنجازهم العلمي.

وتقدَّم رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، بخالص الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة وحضوره الداعم، مؤكداً أنَّ هذا الإنجاز لم يكن ليتحقَّق لولا دعم القيادة الرشيدة، وحِرصها المستمر على تمكين الشباب.