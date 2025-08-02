الامارات | أروقة المحاكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برأت محكمة الجنح في دبي موظفين (رجل وامرأة) من جنسية دولة عربية، من تهمة خيانة الأمانة.
وكانت النيابة العامة أحالت الموظفين إلى المحكمة بتهمة «خيانة الأمانة»، واختلاس أموال وسندات.
وأنكر المتهمان ما أسند إليهما، مشيرين إلى أن البلاغ كيدي، ولا يستند إلى الواقع.
ولم تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت في القضية، فقضت ببراءتهما من التهمة، وعدم اختصاصها بنظر الشق المدني في الدعوى.
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