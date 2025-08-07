السيسي: الوضع في غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ، معتبرًا أن الحرب الدائرة لم تعد تقتصر على أهداف سياسية أو تحرير رهائن، بل تحوّلت إلى حرب للتجويع والإبادة الجماعية، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، نظيره الفيتنامي لوونج كوونج، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد السيسي أن "الوضع في غزة لم يعد مقبولًا، إذ يُستخدم كورقة سياسية للمساومة"، موجّهًا نداء إلى المجتمع الدولي والرأي العام العالمي للتدخل وتحمل مسؤولياته إزاء ما وصفه بـ"كارثة إنسانية غير مسبوقة".

كما أكد أن التاريخ سيتوقف كثيرًا وسيحاسب ويحاكم دولًا كثيرة على موقفها في الحرب على غزة، خاصة وأن الضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلًا.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الادعاءات بمشاركة مصر في حصار قطاع غزة "إفلاس"، مشيرًا إلى أن أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى.

وشدد الرئيس المصري، على أن سكان قطاع غزة يتعرضون لإبادة ممنهجة، لافتًا إلى أن مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على أن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الفلسطيني من معبر رفح .

المصدر : القاهرة الإخبارية