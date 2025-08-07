أمطار مصحوبة بالبرَد في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت بعض المناطق في الدولة، اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة الشدة، فيما هطلت أمطار مصحوبة بالبرَد على مناطق مختلفة بمدينة العين، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف قادم من الشرق، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى فرصة تكوُّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، صاحبه سقوط أمطار بعد الظهر، وتكون حركة الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخّي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح القوية في بعض المناطق الشرقية، والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، داعياً إلى الابتعاد عن أماكن تجمع المياه.

وأوضح المركز، في تقرير صادر عنه، أن هذه الفترة تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث يستمر تأثيرها على مناطق الدولة خلال هذا الشهر مع امتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك نتيجة لوجود الجبال الشرقية، وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

كما تتأثر بعض مناطق الدولة، خلال النصف الأول من هذا الشهر، بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ)، مع تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

كما تؤثر دورة نسيم البر والبحر، خلال هذا الشهر، بسبب تأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، وتنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.

وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو، خاصة في النصف الثاني منه، حيث يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47% مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام.