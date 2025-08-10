اخبار الخليج / اخبار الإمارات

القيادة العامة لشرطة أبوظبي تستقطب كوادر شرطية وطنية في عدة مواقع بمدينة العين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تواجدها في عدد من المواقع بمراكز الشرطة بمدينة العين، وذلك لاستقطاب الكوادر الوطنية لوظائف فرد دورية استجابة أمنية، وفرد مهام خاصة وفرد تفتيشات أمنية.

