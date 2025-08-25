"زايد العليا" تستقبل طلابها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت صباح اليوم الدراسة في مراكز الرعاية والتأهيل، التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، معلنةً بداية العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، حيث استقبلت المؤسسة نحو 2100 طالب وطالبة من أصحاب الهمم، من مختلف الإعاقات، ضمن شبكة مراكزها المنتشرة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة. تشمل العودة جميع المراكز التابعة للمؤسسة على مستوى الإمارة وهي: منطقة أبوظبي وتشمل مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، ومركز أبوظبي للتوحد، وإدارة التأهيل المهني والزراعي لمن هم فوق 16 سنة، وفي منطقة العين بمراكز الرعاية والتأهيل في القوع، الوقن، والعين، إلى جانب مركز العين للتوحد، وإدارة التأهيل المهني والزراعي بالعين لمن هم فوق 16 سنة، بينما في منطقة الظفرة تشمل مراكز الرعاية والتأهيل في السلع، غياثي، المرفأ، دلما، ومدينة زايد. وأكدت المؤسسة جاهزيتها الكاملة للعام الدراسي الجديد بعد إتمام كافة أعمال الصيانة والتطوير وتجهيز المرافق والبيئات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة، إضافة إلى رفد المراكز بكوادر متخصّصة ومؤهلة قادرة على تقديم أفضل خدمات التعليم والتأهيل. وتركّز المؤسسة في المرحلة الجديدة بإشراف ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على إدخال المناهج التربوية الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي في التعليم والتأهيل، من خلال خطط فردية لكل طالب، واستخدام أحدث التقنيات في مجالات التواصل، والعلاج الطبيعي، والتربية الخاصة، والتأهيل المهني، بما يعزّز من قدرات الطلبة ويوفّر لهم فرصاً أكبر للنجاح والاستقلالية. وأشادت المؤسسة بالدعم الكبير، الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لضمان توفير أفضل الممارسات العالمية في المراكز. وقال سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن انطلاقة العام الدراسي الجديد تمثل محطة جديدة في مسيرة تمكين أبناء المؤسسة من أصحاب الهمم، حيث تحرص على تزويدهم بأحدث المناهج التعليمية والبرامج التأهيلية المبتكرة، بما يعزّز قدراتهم وثقتهم بأنفسهم، ويؤهلهم للاندماج الكامل في المجتمع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.