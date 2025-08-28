هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته

ابوظبي - سيف اليزيد - أكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت نموذجاً عالمياً يقتدى به في مجال تمكين المرأة ودعمها على المستويات المختلفة وفي شتى القطاعات والمجالات الحيوية.

وأوضح سموّه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن هذه الإنجازات هي ثمرة للجهود المتواصلة، التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، والتي تتوّج اليوم بإطلاق «مبادرة أم الإمارات 50:50» الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها الحيوي في المجتمع على الصُعُد المختلفة المحلية والإقليمية والعالمية خلال الخمسين سنة المقبلة، إلى جانب الدعم الكبير والاهتمام المستمر من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي قضايا المرأة أولوية استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات وسعيها المستمر نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في القطاعات المختلفة ذات الأولوية الوطنية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: «في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، نحتفي بـ«يوم المرأة الإماراتية»، هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تُجسّد تقدير دولة الإمارات لجهود المرأة وعطائها اللامحدود.

وفي هذا اليوم، نفتخر بما تحقق من إنجازات في مسيرة تمكين المرأة، وتوسيع نطاق مشاركتها الفاعلة في شتى الميادين، وترسيخ دورها ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته وتقدمه وازدهاره».