«تريندز» ينظم مؤتمره السنوي الخامس حول الأمن المائي المستدام

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، المؤتمر السنوي الخامس حول الأمن المائي المستدام، تحت عنوان «الأمن المائي المستدام- تشكيل مستقبل مائي آمن من خلال الابتكار والمعرفة»، يومي 2 و3 سبتمبر 2025 في فندق ريتز كارلتون - القناة الكبرى - أبوظبي، بمشاركة 33 مسؤولاً، وباحثاً، وخبيراً من عدة دول، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.

ويسلط المؤتمر الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي، واستعراض الحلول والسياسات المبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وضغوط اقتصادية واجتماعية.

وعقدت اللجان المنظمة للمؤتمر برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، اجتماعاً موسعاً جرى خلاله استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات اللوجستية والفنية والعلمية، والتأكيد على جاهزية مختلف الفرق العاملة لضمان إنجاح الحدث، ومناقشة خطط التنظيم والتغطية الإعلامية وبرامج الجلسات.

قضية استراتيجية

أكد الدكتور محمد العلي، في بيان صحفي، أن انعقاد المؤتمر يتكامل مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026، ويشكل محطة معرفية تمهيدية مهمة تسهم في إثراء أجندة النقاش العالمي، وتغذي الجهود الدولية الهادفة إلى وضع إطار استراتيجي شامل يعزز الأمن المائي المستدام، وبما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مرونة المجتمعات في مواجهة المخاطر المستقبلية.

وأشار الدكتور العلي إلى أن المؤتمر سينطلق بجلسة افتتاحية تتضمن تدشين النسخة العربية من كتاب «العاصفة القادمة: لماذا سيكتب الماء تاريخ القرن الحادي والعشرين» للسير ليام فوكس، وإطلاق مسابقة تريندز البحثية حول الأمن المائي، إضافة إلى تدشين مجلس شباب تريندز للأمن المائي.

وأضاف: اليوم الأول للمؤتمر سيشهد ثلاث جلسات رئيسية، الأولى حول استشراف مستقبل الأمن المائي، والثانية عن جيوسياسية المياه العابرة للحدود بين الصراع والتعاون، فيما تركز الثالثة على التعددية ودور مراكز الفكر في تعزيز الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG6).

وذكر الدكتور العلي أن المؤتمر سيواصل أعماله في اليوم الثاني بثلاث جلسات محورية، تبدأ بمناقشة دور التمويل والاستثمار في تحويل أنظمة المياه، تليها جلسة حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز استدامة وأمن المياه، وتختتم الجلسات بمناقشة المرونة والقدرة على التكيف في أنظمة المياه الوطنية من خلال دراسات حالة عالمية.

رعاية استراتيجية وإعلامية

يحظى المؤتمر برعاية استراتيجية من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، ورعاية ماسية من شركة «صحة»، و«هيئة أبوظبي للدفاع المدني».

كما يحظى المؤتمر بدعم إعلامي واسع من نخبة من المؤسسات الإعلامية الرائدة في الدولة، حيث تأتي صحيفة «ذا ناشيونال» كشريك إعلامي استراتيجي، كما يشارك في الحدث كوكبة من الشركاء الإعلاميين المتميزين، وفي مقدمتهم وكالة أنباء الإمارات «وام»، ومركز الاتحاد للأخبار، وصحيفة «جلف نيوز» Gulf News، إضافة إلى جمعية الصحفيين الإماراتية، وكذلك منصة Viory الإعلامية، وشركتي Aneco Middle East وصَبحة للدعاية والإعلان والمعارض.

ويقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب تشارك فيه 10 جهات حكومية وخاصة، تعرض أبرز ما توصلت إليه من مشاريع ومبادرات وتقنيات.