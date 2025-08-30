«التربية والتعليم»: اختبارات «بيرلز» و«تيمز» في أبريل ومايو 2026

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المواعيد المقررة لانعقاد الاختبارات الدولية خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025 – 2026، والتي تشمل الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة (PIRLS 2026)، والمقررة بين 15 أبريل و7 مايو من العام المقبل، والدراسة الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS 2027) في نسختها التجريبية التي ستُجرى في الفترة نفسها في 2026.

وتشكّل هذه الاختبارات واحدة من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتقييم مستوى أنظمتها التعليمية، حيث توفّر مؤشرات دقيقة حول أداء الطلبة في القراءة، والرياضيات، والعلوم، وتتيح مقارنة نتائجهم مع أقرانهم على مستوى العالم، بما يسهم في صياغة سياسات تعليمية قائمة على الأدلة ويدعم تطوير المناهج والبرامج التربوية.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه الدراسات استكمالاً لمسار طويل من التقييمات الدولية، التي كشفت عن تقدم ملحوظ في أداء طلبتها خلال السنوات الأخيرة.

ففي الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة PIRLS2021 ارتفع متوسط أداء طلبة الدولة إلى 483 نقطة، بزيادة قدرها 33 نقطة مقارنة بدورة 2016، فيما سجلت مدارس دبي نتائج متقدمة بلغ متوسطها 552 نقطة، أي أعلى بـ52 نقطة من المتوسط الدولي البالغ 500، كما تجاوزت بعض مدارس القطاع الخاص هذا المتوسط بفارق 66 نقطة.

أما في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم TIMSS2023، فقد أحرزت الدولة قفزات نوعية، إذ ارتفع متوسط نتائج الصف الرابع في الرياضيات بمقدار 17 نقطة وفي العلوم بـ22 نقطة، كما تحسّن أداء الصف الثامن بواقع 15 نقطة في الرياضيات و14 نقطة في العلوم، لتحل الإمارات في صدارة الدول العربية المشاركة، فيما حافظت مدارس دبي الخاصة على تموضعها ضمن أفضل عشر دول في العالم في هذين المجالين.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج الإيجابية تعكس الجهود الوطنية المتواصلة للارتقاء بجودة التعليم، من خلال تحديث المناهج بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتطوير برامج إعداد وتأهيل المعلمين، إلى جانب الاستثمار في بيئة تعليمية تحفّز الطلبة على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل العلمي.

وأوضحت أن الاختبارات الدولية المقبلة تمثل محطة جديدة لتأكيد قدرة طلبة الإمارات على المنافسة عالمياً، وتجسيد رؤية الدولة في بناء منظومة تعليمية رائدة تعزز مكانتها على خريطة المعرفة الدولية.

دراسة دولية

«بيرلز» دراسة دولية تعقد كل 5 سنوات، تتضمن اختباراً يقيس تراكم مهارات القراءة المكتسبة لطلبة الصف الرابع في المدارس الحكومية والخاصة بلغة التدريس ومقارنتها بقدرات أقرانهم في الدول الأخرى المشاركة في هذه الدراسة.

أما «تيمس» فيُطبق كل أربع سنوات على طلاب الصف الرابع والثامن في العديد من دول العالم، بهدف مقارنة جودة التعليم بين الدول وتحليل العوامل التي تؤثر على التحصيل الأكاديمي.

تشرف على تطبيق الدراستين الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)، ومقرها في هولندا. وهي هيئة دولية مستقلة تتكون من ممثلين عن مجموعة من المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والأجهزة الحكومية.