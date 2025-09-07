«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في «القيم الأخلاقية»

ابوظبي - سيف اليزيد - ريو دي جانيرو (وام)

شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أعمال المؤتمر الدولي «دور القيم الأخلاقية في التقارب بين الشعوب والقارات»، الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من العلماء والقيادات الدينية والفكرية من دول العالم المختلفة، وذلك في إطار قمة «بريكس» للحوار الديني.

وألقى الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، كلمة رئيسية أعرب في مستهلها عن شكره للمؤسسات المنظمة والرعاة على جهودهم في تعزيز قيم الحوار والتعايش، مؤكداً أن اللقاء يشكّل فرصة تاريخية لتجديد الدعوة إلى جعل القيم الروحية والأخلاقية أساساً لبناء عالم أكثر سلاماً وتوازناً.

وأشار إلى أن الأديان ما تزال تمثل إطاراً راسخاً لنشر الرحمة والتفاهم بين الشعوب، وأن دولة الإمارات جسدت هذا الدور عبر مبادرات عالمية رائدة، في مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية التي أطلقت من أبوظبي عام 2019 وأصبحت مرجعاً دولياً لترسيخ مبادئ التعايش. كما شدد على أهمية دور الأسرة في صون الهوية وتوريث القيم ورعاية الأجيال، داعياً القيادات الدينية إلى بلورة مرجعيات تحمي مكانتها، باعتبارها الركيزة الأوثق لاستقرار المجتمعات وحماية تماسكها.

وتناول الظاهري موضوع الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ما يحمله من فرص واسعة لتطوير التعليم والطب والاتصال والمعرفة، وما يوفره من إمكانات لتعزيز رفاهية الإنسان.

ودعا إلى بلورة رؤية أخلاقية مشتركة تجعل من هذه التقنية قوة إيجابية داعمة للتنمية، ورافداً لتعزيز التعاون والسلام وخدمة الإنسانية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة ملهمة لتحقيق مستقبل أكثر رحمة وتوازناً إذا ما وُجّه بروح القيم المشتركة بين الأديان والثقافات.