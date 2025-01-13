شكرا لقرائتكم خبر عن صحف عالمية: رياح "سانتا أنا" تؤجج حرائق لوس أنجلوس.. ومخاوف من النهب ورفع والأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جهود الإطفاء تتعثر أمام رياح "سانتا أنا" العاتية

حرائق الغابات التهمت منازل الأثرياء والمشاهير في لوس أنجلوس

النيران آتت على 60 ميلًا.. 40 ألف فدان مشتعلة.. والخسائر 150 مليار دولار

انتشرت حرائق الغابات المندلعة في لوس أنجلوس، منذ الثلاثاء الماضي، شرقًا يوم الجمعة، لتصل الآن إلى أحياء برينتوود وإنسينو الثرية، حيث يعيش العديد من المشاهير.

ونقلت شبكة" سي. بي. إس" الأمريكية، عن مسؤولين، أن الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أسفرت عن مقتل 16 شخصًا على الأقل، وتدمير أكثر من 12 ألف مبنى، وحرق أكثر من 60 ميلا مربعا، ونزوح الآلاف من الأشخاص.

وذكرت الشبكة، إنه بعد مرور ما يقرب من أسبوع على اندلاع حرائق الغابات في جميع أنحاء لوس أنجلوس، لا تزال نحو 40 ألف فدان مشتعلة، وأصبح نطاق الكارثة واضحا بشكل صادم.

وحسب شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، أتت حرائق "باليساديس" على 23654 فدانًا، وتم احتواؤه بنسبة 11%، وحريق "إيتون" أتي على 14117 فدانا، وتم احتواؤه بنسبة 15%، وحريق "كينيث" أتى على 1052 فدانًا، وتم احتواؤه بنسبة 90%، وحريق "هيرست" أتى 799 فدانًا محترقًا، وتم احتواؤه بنسبة 76%. وتقدر تكلفة الكارثة بنحو 150 مليار دولار.

ووفق مجلة" نيوزويك" الأمريكية، أدى حريق باليساديس، وهو الأكبر من بين أربعة حرائق نشطة حاليًا في المقاطعة، إلى تدمير جزء كبير من هذا الحي وتسبب في وفاة شخصين، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا (كال فاير).

وبحلول صباح الأحد، لم يتم احتواء الحريق إلا بنسبة 11 %، ويعني التصعيد أن أحياء وممتلكات جديدة في المنطقة معرضة للخطر.

وبحلول صباح الأحد، غطت الحرائق 23654 فدانا في باسيفيك باليساديس، ومنتزه توبانجا الحكومي، وتونا كانيون. وأدى الحريق إلى تدمير 513 مبنى وإلحاق الضرر بـ 63 مبنى آخر.

مشاهير ضحايا



وكان من بين الضحايا الذين فقدوا منازلهم في الحريق عدد من المشاهير، من بينهم المغنية وعارضة الأزياء والممثلة باريس هيلتون، والممثل بيلي كريستال، والممثل مايلز تيلر.



تعد هذه المنطقة من بين أغنى مناطق المدينة، كما أنها موطن للعديد من المشاهير، وفي المجمل، صدرت أوامر بإخلاء منازل أكثر من 30 ألف شخص.

وقائمة المشاهير الذين يعيشون في برينتوود وإينسينو، تضم نجم كرة السلة في فريق ليكرز، ليبرون جيمس، الذي يعيش مع عائلته في قصر برينتوود الذي تبلغ قيمته 23 مليون دولار.

وتملك نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها المحامي دوج إيمهوف منزلًا في برينتوود داخل منطقة أمر الإخلاء، ولم يكن أحد في المنزل عندما صدر أمر الإخلاء، الثلاثاء الماضي.

يعيش الممثل وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر في قصر على مساحة ستة أفدنة في برينتوود.

ويُعتقد أن ابنة شوارزنيجر، كاثرين وزوجها الممثل كريس برات، يعيشان أيضًا في برينتوود. وقد اشترى الزوجان عقارا في شارع نورث كارميلينا، داخل منطقة أمر الإخلاء، مقابل 12.5 مليون دولار في عام 2022.

ويعيش السياسي روبرت ف. كينيدي جونيور وزوجته الممثلة شيريل هاينز في قصر برينتوود بقيمة 6.2 مليون دولار.

كما تعيش المغنية جوين ستيفاني في قصر بقيمة 14 مليون دولار في إنسينو. وتملك المغنية ميجان تراينور قصرا بقيمة 17 مليون دولار في إنسينو.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من مخاطر اندلاع حرائق مرتفعة إلى حرجة في جميع أنحاء لوس أنجلوس وفينتورا، حتى الأربعاء، مع اشتداد الرياح.

وقال مسؤولون إن سكان مقاطعة لوس أنجلوس المتضررين من حرائق الغابات يجب أن يتوقعوا المزيد من انقطاع التيار الكهربائي لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، مع توقع هبوب رياح "سانتا أنا" العاتية.

وأوضح رئيس إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، أنتوني سي مارون، إن انقطاع التيار الكهربائي أمر بالغ الأهمية لمنع اندلاع حرائق جديدة.

وبدءًا من ظهر أمس السبت، تأثر أكثر من 27 ألف عميل بانقطاعات الكهرباء لأسباب تتعلق بالسلامة العامة. وتسببت رياح سانتا أنا، إلى جانب الظروف الجافة، في خلق العاصفة المثالية لانتشار الحرائق منذ اندلاعها، الثلاثاء الماضي.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، أنه ضاعف عدد أفراد الحرس الوطني في كاليفورنيا المخصصين للمساعدة في إخماد حرائق الغابات بلوس أنجلوس.



وقال مكتب الحاكم إنه تم نشر نحو 1680 من أفراد الخدمة في المنطقة. ويساعد نحو 1000 عضو في إنفاذ القانون المحلي في السيطرة على حركة المرور، فيما يساعد باقي أفراد الخدمة البالغ عددهم 680 في إخماد حرائق الغابات، حسب المسؤولين. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من مخاطر اندلاع حرائق مرتفعة إلى حرجة في جميع أنحاء لوس أنجلوس وفينتورا، حتى الأربعاء، مع اشتداد الرياح.وقال مسؤولون إن سكان مقاطعة لوس أنجلوس المتضررين من حرائق الغابات يجب أن يتوقعوا المزيد من انقطاع التيار الكهربائي لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، مع توقع هبوب رياح "سانتا أنا" العاتية.وأوضح رئيس إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، أنتوني سي مارون، إن انقطاع التيار الكهربائي أمر بالغ الأهمية لمنع اندلاع حرائق جديدة.وبدءًا من ظهر أمس السبت، تأثر أكثر من 27 ألف عميل بانقطاعات الكهرباء لأسباب تتعلق بالسلامة العامة. وتسببت رياح سانتا أنا، إلى جانب الظروف الجافة، في خلق العاصفة المثالية لانتشار الحرائق منذ اندلاعها، الثلاثاء الماضي.وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، أنه ضاعف عدد أفراد الحرس الوطني في كاليفورنيا المخصصين للمساعدة في إخماد حرائق الغابات بلوس أنجلوس.وقال مكتب الحاكم إنه تم نشر نحو 1680 من أفراد الخدمة في المنطقة. ويساعد نحو 1000 عضو في إنفاذ القانون المحلي في السيطرة على حركة المرور، فيما يساعد باقي أفراد الخدمة البالغ عددهم 680 في إخماد حرائق الغابات، حسب المسؤولين.



16 ألف متضرر يحتاجون للمساعدات

اشتداد الرياح يهدد بتوسع الحرائق



وأعلن البيت الأبيض تسجيل أكثر من 16 ألف شخص، للحصول على مساعدات من إدارة الطوارئ الفيدرالية، حتى أمس الاول السبت، وسط حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

ويمكن للناجين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على المساعدة في الحصول على مواد أساسية، مثل الطعام والماء

وحليب الأطفال ولوازم الرضاعة الطبيعية والأدوية وغيرها من إمدادات الطوارئ.

أعمال تهب ورفع أسعار



وحذر المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، السبت، السكان من ممارسة أي نشاط يتعلق برفع الأسعار والنهب والاحتيال وسط الاستجابة المستمرة لحرائق الغابات المشتعلة في لوس أنجلوس، مؤكدًا أنهم يخالفون القانون وسيتم محاسبتهم.

وقال بونتا، إن الشركات وأصحاب العقارات لا ينبغي لهم رفع الأسعار بأكثر من 10%، وأي شيء مفرط غير قانوني ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامات، محذرًا: "كاليفورنيا لديها قوانين لحماية الأشخاص الذين يعانون من مأساة".

وقالت شرطة لوس أنجلوس، إنه تم القبض على 24 شخصًا داخل مناطق الإخلاء، في حين تم استدعاء الحرس الوطني لتعزيز الأمن. وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا، الجمعة الماضي، إنه تم فرض حظر تجوال في جميع مناطق الإخلاء الإلزامي في محاولة لردع اللصوص.

ودعا حاكم كاليفورنيا، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى زيارة الولاية لتفقد الدمار الناجم عن حرائق الغابات المميتة في لوس أنجلوس.