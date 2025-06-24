القوات المسلحة الإيرانية: عملية الرد على القصف الاميركي بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش

اعلنت القوات المسلحة الإيرانية في بيان، بان عملية الرد على القصف الاميركي بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش في ايران.
وذكرت القوات المسلحة الإيرانية بانه قمنا بشن هجوم صاروخي مدمر وقوي على قاعدة العديد في قطر، ردا على العدوان الأميركي.
وفي وقت سابق، اعلن التلفزيون الإيراني بان القوات المسلحة الإيرانية بدأت ردا قويا على العدوان الأميركي.
كما اعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن بدء هجوم على قواعد أميركية في قطر والعراق ضمن عملية "بشائر الفتح".
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