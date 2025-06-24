رئيس وزراء قطر استقبل سلام: بحثنا في حاجات لبنان من الطاقة وجهود إعادة الإعمار وندين انتهاكات إسرائيل

أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية ال​قطر​ي محمد عبدالرحمن، إلى أنّه "بحث مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام حاجات ​لبنان​ من الطاقة وإمكانية توفير ما يمكن توفيره".

ولفت، في مؤتمر صحفي مشترك مع سلام بعد أن استقبله في الدوحة، إلى "أننا بحثنا مع رئيس وزراء لبنان جهود إعادة الإعمار وتطورات الإقليم"، وقال "ندين انتهاكات ​إسرائيل​ لسيادة لبنان".

وذكر عبدالرحمن "أننا نتمنى للعلاقات السورية اللبنانية مستقبلا أفضل وندعم مسار تعزيز العلاقات بين سوريا ودول المنطقة".

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء القطري إنّ "المنطقة مرت بتحديات لم نمر فيها منذ فنرة وكان هناك إعتداء على سيادة قطر ونحن ندين ندين بأشد العبارات اعتداء الحرس الثوري ال​إيران​ي على قاعدة العديد القطرية".

وأوضح "أننا أدنا منذ اليوم الأول الاعتداءات الإسرائيلية على إيران والهجوم على دولة قطر من إيران تصرف غير مقبول وغوجئنا بالهجوم على قاعدة العديد وأشيد بدور القوات المسلحة في صده"، كاشفًا "أننا سنعقد اجتماعا طارئا في الدوحة اليوم لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي"، موضحًا أنّ "قطر تلتزم بسياسة حسن الجوار".

وقال إنّ "تصرفات إسرائيل غير المسؤولة لا تولد سوى عدم الاستقرار في المنطقة"، مشيرًا إلى "أننا نؤثر دوما الدبلوماسية والحكمة على أي شيء آخر".

إلى ذلك، أفاد عبدالرحمن بأنّ "أميركا طلبت منا التواصل مع إيران لمعرفة مدى انفتاحها على وقف إطلاق النار"، وقال "قمنا بالاتصالات اللازمة التي أسفرت عن إعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل".