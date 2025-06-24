أمير قطر يشكر قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تضامنهم ومواقفهم

قدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شكره وتقديره لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على تضامنهم ومواقفهم الداعمة لدولة قطر وإدانتهم الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية، والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية دول المجلس، بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي التاسع والأربعين للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبهم، أكد وزراء خارجية مجلس التعاون تضامن بلدانهم مع دولة قطر، مشيرين إلى أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة، كما جددوا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون ككل لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

جرى خلال المقابلة مناقشة أوجه تعزيز آليات العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة سبل المحافظة على استقرار المنطقة وأمنها، والتأكيد على الحلول الدبلوماسية والسلمية لمختلف القضايا.