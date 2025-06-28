“الصحة العالمية”: 112 طفلا يدخلون مستشفيات غزة يوميا بسبب سوء التغذية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن نحو 112 طفلا فلسطينيا يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يوميا لتلقي العلاج من سوء التغذية منذ بداية العام الجاري.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس – في تصريح صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – “إن الوضع في غزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة وحصار خانق تجاوز مرحلة الكارثة”.. مضيفا “أن 17 مستشفى تعمل جزئيا من أصل 36 في القطاع”، مشيرا إلى عدم وجود مستشفى في شمال غزة أو في رفح جنوبا.

وتابع قائلا “إن 500 شخص قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية التي تتبع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا تشمل الأمم المتحدة”.

وأوضح جيبريسوس، أن منظمة الصحة العالمية تمكنت بشكل محدود للغاية من الوصول إلى غزة للمرة الأولى هذا الأسبوع بعد 2 مارس الماضي.

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