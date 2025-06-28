إيران تشيع جثامين 60 قائداً عسكريًا وعالمًا نوويًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انطلقت صباح (السبت)، في إيران مراسم تشييع رسمية لستين من القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال حرب الاثني عشر يومًا بين البلدين، وذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار.

ونقل التلفزيون، مشاهد لحشود تجمعت في وسط طهران، وظهرت في المشاهد نعوش ملفوفة بالعلم الإيراني وعليها صور القادة القتلى باللباس العسكري، فيما يشارك الرئيس مسعود بزشكيان في المراسم.

وتضم قائمة التشييع ما لا يقل عن 30 من الضباط الكبار، ومن بين العلماء النوويين، سيتم تشييع محمد مهندي طهرانجي وزوجته، كما أن من بين القتلى الستين الذين ستقام مراسم تشييعهم اليوم، 4 نساء و4 أطفال.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية على إيران عن مقتل 627 شخصًا على الأقل، بحسب حصيلة لوزارة الصحة تقتصر على الضحايا المدنيين، وفي إسرائيل، قتل 28 شخصًا جراء الضربات الإيرانية، وفق أرقام رسمية.

وبدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت فجر 13 يونيو الجاري، استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، وتخللته عمليات اغتيال باستهدافات لشقق في مبانٍ سكنية.

وأسفرت الضربات الأولى عن مقتل قادة عسكريين أبرزهم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية في الحرس المسؤولة عن المسيّرات والقدرات الصاروخية.

ويسري منذ الثلاثاء وقف لإطلاق النار أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد 12 يومًا من بدء إسرائيل حملة جوية استهدفت على وجه الخصوص مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران.

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